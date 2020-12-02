Череповчане организовали для пенсионеров "Часы уважения" в магазинах

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С понедельника в Череповце запустили акцию «Часы уважения»: пожилым череповчанам рекомендуют посещать магазины с утра - до 11:00. В свою очередь, горожанам помоложе советуют не приходить в этот интервал. Таким образом власти пытаются "развести потоки", чтобы бессимптомные граждане не заражали пенсионеров со слабым иммунитетом.

Об этом сообщило правительство Вологодской области, сделав ссылку на мэрию Череповца. В рамках проекта были установлены информационные плакаты. Однако, некоторым череповчанам такая акция не понравилась - они пожаловались, что свежие продукты завозятся и размещаются на полках уже днем.