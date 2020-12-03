В Вологодской области два злоумышленника украли рельсы

Злоумышленников оперативно вычислили. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Два жителя Вологодской области украли рельсы. В поселке Игмас Нюксенского района проходит узкоколейка. Двое вологжан решили поживиться - снять рельсы и сдать их в металлолом. В результате им удалось украсть 26 метров стального полотна. Ущерб был оценен в 7,5 тысяч рублей.

Под подозрение полиции попали два местных жителя. Мужчин 1973 и 1975 годов рождения доставили в отдел полиции, где они свою вину признали. Похищенное действительно оказалось в пункте приема металла. Уголовное дело возбуждено по статье «Кража». предприимчивым селянам грозит 5 лет колонии.