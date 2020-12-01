Вахтовик-ростовчанин выносил на себе медный кабель с предприятия Череповца

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На проходной одного из крупных предприятий Череповца задержали вора. 34-летний уроженец Ростовской области, работая вахтовым методом в городе металлургов, крал ценный металл. Мужчина пытался вынести под курткой 14 кг кабелей и медного лома - ее и зафиксировал на выходе металлодетектор.

Подозреваемый рассказал, что заметил на территории предприятия рюкзак с интересным содержимым. Потом у него созрела преступная идея спрятать находку, вынести ее и продать. На мужчину возбуждено уголовное дело, ему грозит до 2 лет лишения.