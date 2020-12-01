Ефремов ничему не научил вологжан: 11 пьяных водителей за сутки

- Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Вологодской области местные жители продолжают кататься за рулем в состоянии алкогольного опьянения. Такие водители - потенциальные убийцы. Реакция заметно снижается после даже малого количества спиртного, а большинство дорог пока не спроектированы так, чтобы при аварии страдал лишь водитель.

За минувший понедельник, за одни только сутки, 30 ноября, на Вологодчине от управления транспортными средствами отстранили 11 нетрезвых водителей. Зафиксировано 2 ДТП с 2 пострадавшими. Еще 43 аварии только с материальным ущербом. 24 автолюбителя вовсе управляли ТС без прав. На 128 пешеходов составлены материалы об административной ответственности.

Сотрудники ГИБДД и метеоцентра предупреждают водителей, что на дорогах ожидается гололедица и общее осложнение погодных условий. Пешеходам советуют носить световозвращающие элементы и быть осторожными.