Вологжанин убил москвича за миллионные долги

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Вологжанина подозревают в убийстве москвича. Следователи подмосковья предполагают, что мужчина в результате конфликта задушил своего попутчика.

Как сообщает пресс-служба СК Подмосковья, убитый задолжал вологжанину 1,5 миллиона рублей. Убийство произошло в машине, в начале ноября 2020 года. Около Домодедова у 34-летнего вологжанина произошла ссора с его знакомым. Они вместе уезжали из Москвы.

Рядом с деревней Шикшино мужчины подрались. Вологжанин взял веревку из кармана автомобильной двери и задушил соперника. По мнению следствия, убийца закопал тело в лесу и скрылся. На данный момент собирается доказательная база. Подозреваемого задержали.