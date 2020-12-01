Вологжанкам удалось спасти пенсионерок от мошенников

Героини Фото: пресс-служба УМВД России по Вологодcкой области

В Вологде поблагодарили двух вологжанок, которые спасли доверчивых пенсионерок от перевода сбережений дистанционным мошенникам. Накануне, врио начальника УМВД Вологды полковник Владимир Веселов вручил грамоты сотруднице финансовой организации Юлии Хапугиной и сотруднице ТЦ Людмиле Бритвиной. Вологжанки предотвратили два преступления.

В ноябре Людмила остановила жертву аферистов у банкомата в ТЦ. Она поняла, что женщина, тревожно разговаривающая по телефону и тыкающая по экрану банкомата - в беде. Ей удалось убедить пенсионерку остановиться.

Юлия же отговорила другую пожилую женщину оформлять кредит на сумму более 500 тысяч рублей, т.к. поняла, что та пострадала от действий дистанционных мошенников.

Вологжанок похвалили за активную гражданскую позицию и добросовестное отношение к должностным обязанностям. Такие смелые и решительные действия заслуживают уважения, - отметил полковник. Об этом сообщила пресс-служба УМВД по Вологодской области.