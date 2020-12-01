В Великоустюгском районе укрепили лёд досками

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В Великоустюгском районе открылась первая ледовая переправа в регионе. На реке Юг для укрепления льда положили деревянный настил. Пока поверхность выдерживает вес человека, но не автомобиля.

Теперь перейти на противоположный берег водоема можно в районе дороги «Усть – Алексеево – Чернево». Об этом написали «СМ Медиа» Великий Устюг.

В Вологде и Череповце выход на лёд запрещен, нарушителям грозит штраф от 1 до 3 тысяч рублей. Специалисты ждут утолщения поверхности с 2 см (сейчас) до 7 см.

Напомним, в городе металлургов в минувшее воскресенье со льда реки Ягорбы выгнали двух мальчиков 8 лет. Они могли провалиться и погибнуть.

В понедельник в селе Устье Усть-Кубинского района спасателям удалось вытащить из полыньи тонущего рыбака, который выехал на тонкий лёд Кубены на мотособаке.