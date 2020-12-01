7-летний вологжанин получил бесплатно лекарство за 28 миллионов рублей

Лекарство уже передано родителям малыша.

7-летнему мальчику с инвалидностью был необходим препарат, незарегистрированный в России. Стоимость его составляет более 25 миллионов рублей, так что местное здравоохранение отказалось его предоставить. Между тем лекарство рекомендовал консилиум врачей как жизненно необходимое.

Надзорный орган провел проверку правомерности отказа департамента здравоохранения и направила в суд исковое заявление, чтобы обязать чиновников закупить препарат за счет регионального бюджета.

Суд удовлетворил иск прокуратуры, а затем департамент здравоохранения выполнил предписание - на покупку препарата было выделено 28 миллионов рублей. Сейчас малыш получил все необходимые медикаменты, сообщает прокуратура Вологодской области.