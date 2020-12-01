В Вологде отпразднуют день рождения Владимира Гиляровского

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День рождения короля репортеров, писателя Владимиру Гиляровского отметят в Вологде, где прошли его детские годы. 165 лет Владимиру Алексеевичу по старому стилю исполняется 26 ноября, а по новому - 8 декабря. Как сообщает хранительница вологодского Дома дяди Гиляя Елена Волкова, в литературной резиденции, которая носит имя великого земляка, пройдет дружеский вечер, на котором заслуженный артист РФ Всеволод Чубенко впервые будет читать для публики отрывки из повести бродяжной жизни Владимира Гиляровского "Мои скитания". А музыкант и исполнитель Владимир Сергеев исполнит песни на стихи Гиляровского. Руководитель Литературной резиденции "Дом дяди Гиляя" Елена Волкова проведет гостей по залам и закоулкам дома и расскажет несколько забавных историй из жизни дома и домочадцев, а также обещает бокал шампанского в честь именинника каждому, кто не опоздает. "Приглашаем всех, кто уже привык носить маску в общественных местах, 8 декабря в 18:00 вспомнить замечательного человека, большого весельчака и смельчака, выдумщика и фантазера, короля репортеров, бытописателя Москвы," - сообщает группа Дома дяди Гиляя ВКонтакте.

Напомним, литературная резиденция "Дом дяди Гиляя", которая содержится на частные пожертвования, находится на улице Чернышевского, 15. Вход на все мероприятия свободный.