В Вологде снова упала новогодняя ель

ЧП случилось на главной площади в Прилуках. vk.com

В Вологде снова упала новогодняя елка, на сей раз в микрорайоне Прилуки.

В Монастырском саду была установлена и украшена ель. Но сегодня мэр Вологды сообщил на своей странице в социальных сетях, что дерево упало. Причем если в тот год упало дерево на главной площади города из-за порывов ветра, то сейчас в этом обвиняются вандалы.

«Знаете, что такое «дежавю»? Глядя на елку в Монастырском саду, испытал именно это чувство. Только в прошлом году причиной падения был шквалистый ветер. В этом году ветра нет, но есть слишком активные вологжане», – пишет Сергей Воропанов.

Градоначальник просит сообщить любую информацию о происшедшем.

По предварительной информации елку уронили автомобилем. Ель устанавливала организация «ОптСтрой», руководство уже написало заявление в полицию, проводится проверка.

Ель срочно водрузили на место.