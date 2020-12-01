Вологодчина стала лидером по индексу распространения коронавирусной инфекции

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Вологодская область стала лидером страны по индексу распространения коронавирусной инфекции с показателем 1,18. Второе место у Чечни -1,17, третье у Карелии - 1,16.

На Вологодчине продолжается рост заболевшим. Между тем в стране замечено замедление темпов распространения опасной инфекции. По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, в 58 регионах страны ситуация стабилизируется, в 28 — заболеваемость продолжает расти. Кроме того, в 62 регионах коэффициент распространения не превышает 1.

За последние сутки на Вологодчине выявлено 322 инфицированных, 10 человек скончалось.

По данным на 1 декабря, в Вологодской области с начала пандемии 12498 человек получили положительный тест на COVID-19. Комиссия удостоверила о смерти 162 вологжан, более половины признаны такими за последние 10 дней.

Количество выздоровевших за сутки составило 183 человека, а всего с начала пандемии — 10414 человек.