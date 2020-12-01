Вологжанин на мотособаке ушел под лед на реке Кубене

ЧП случилось в Вологодской области, в Усть-Кубинском районе, 30 ноября около 16 часов 50 минут.

Лед на реке Кубене, в районе села Устье, только что появился, он неравномерный по толщине и прочности, движение по нему запрещено. Однако мужчина выехал на него на мотособаке. В результате он вместе с техникой провалился под лед,

Как сообщает пресс-служба МЧС, ехавший на мотособаке мужчина 1951 года рождения был извлечен из воды сотрудниками аварийно – спасательной службы. В медицинской помощи он не нуждается.