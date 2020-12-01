Автоворы из Архангельской области попались на серии краж в Вологде

В Вологде раскрыта серия краж из автомобилей. В отдел полиции № 1 Вологды с заявлением о краже обратился 71-летний автолюбитель. Пенсионер сообщил, что из его автомобиля пропал аккумулятор и канистры с топливом. Ущерб он оценил в 8 тысяч рублей.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Полицейские просмотрели записи с камер видеонаблюдения. Выяснилось, что орудовала группа. И что случай кражи - не единичный, кражи происходили из отечественных авто, в салон и багажники проникали, подобрав ключи. Была составлена ориентировка на подозреваемых, которая была распространена среди нарядов полиции. В результате сотрудники патрульно-постовой службы задержали троих молодых людей. Это были жители Архангельской области 1999, 2000 и 2001 г.р..

Молодые люди рассказали, что неделю назад они приехали в Вологду из Новодвинска, сняли квартиру. На улице они примечали отечественные авто и в вечернее время проникали в машины, украденное сдавали в ломбарды. Часть похищенного полиция нашла в личном автомобиле молодых людей. Аккумуляторы, инструменты, трос и канистры с бензином были изъяты.

Как сообщает пресс-служба УМВД области, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 УК РФ (Кража, совершенная группой лиц о предварительному сговору). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.