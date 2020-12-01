Череповецкие подростки пошли фотографироваться на крышу, а попали под суд

Череповецкие подростки пошли фотографироваться на крышу, а попали на скамью подсудимых. Они обокрали коммунальную квартиру и попались.

Суд установил, что в ночь с 16 на 17 апреля 2020 года подростки без разрешения проникли в квартиру дома 78 по улице Сталеваров в Череповце. Там они в общем коридоре увидели верхнюю одежду жильцов и похитили из карманов 544 рубля и две банковские карты и скрылись. После этого в магазине «Дикси» они отоварились, оплатив похищенной картой товар на общую сумму 480 рублей.

В результате они попали под суд. Они сознались, что в тот вечер с целью сделать несколько фото на крыше находились в доме 78 по улице Сталеваров. На крышу ни выйти не смогли, и, спускаясь с девятого этажа по лестнице, они увидели открытую входную дверь. Они решили зайти вовнутрь, чтобы попасть на балкон и по нему подняться на крышу. Внутри они увидели, что это коммунальная квартира, все комнаты которой были закрыты, а около комнат висела верхняя одежда. Людей никого не было, так что они решили своровать что-либо ценное.

Старший из подельников уже был судим, с учетом наказания по предыдущему приговору суд назначил ему окончательное наказание в виде 2 лет лишения свободы в воспитательной колонии. Второй подросток отправился на 6 месяцев исправительных работ с удержанием в доход государства 5 % заработка ежемесячно условно, с испытательным сроком 1 год.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован участниками процесса.

Как сообщает пресс-служба судов, в возбуждении уголовных дел по ч. 1 ст. 139 УК РФ и ч. 2 ст. 159.3 УК РФ в отношении 16-летнего череповчанина было отказано.