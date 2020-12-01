В Вологодской области сгорел частный жилой дом, пострадала женщина

У вологжанки сгорел дом. Она получила ожоги. Несчастье случилось в Тарногском районе. Сгорел дом 1953 года постройки.

ЧП случилось 30 ноября днем - в 14: 51 поступило сообщение о пожаре в деревне Митрошинская. Внутри выгорела комната, площадь поврежденных огнем помещений составила 30 квадратных метров. Повреждена отделка стен и мебель.

На место выезжали 6 человек личного состава и 2 единицы техники. У 70-летней женщины - ожоги рук 1 — 2 степени, от госпитализации она отказалась. Причиной пожара стало нарушение правил безопасности при топке печки, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Вологодской области.