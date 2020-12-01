Вологжанка накопила миллион рублей алиментов

В Вологодской области мать задолжала на содержание своих детей. Суд отправил ее за решетку.

Женщина долгое время не платила алименты своим дочерям. Долг достиг почти миллион рублей. При этом мать уже привлекалась к административной ответственности. Однако женщина не встала на путь исправления. Уголовное дело возбуждено по 157 статье УК РФ (неуплата родителем без уважительных причин в нарушение решения суда средств на содержание несовершеннолетних детей, если это деяние совершено неоднократно). По мнению суда, женщина без уважительной причины, являясь трудоспособной, не исполняла обязательства перед несовершеннолетними. Женщина признала свою вину. Суд отправил ее на 4 месяца в колонию общего режима, сообщает областная прокуратура.