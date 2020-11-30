Река Вологда стала самым грязным водоемом региона

Река Кубена, город Харовск Фото: Ольга Кузнецова

Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Вологодской области опубликовал доклад об итогах деятельности по 3 кварталу 2020 года.

Самым грязным водоемом региона назвали участок реки Вологды, что на 2 километра ниже по течению после городской черты. В пробе за 11 августа обнаружено высокое загрязнение по алюминию. Росприроднадзор инициировал проверку в отношении организаций областной столицы, сбрасывающих сточные воды, содержащие алюминий и медь.

Нормы оказались превышены также в реках Кошта в черте Череповца, Северная Двина (на 3,5 км ниже Красавино) и реке Пельшма (где расположены очистные сооружения Целлюлозно-бумажного комбината в Соколе).

Чистыми водоемами Вологодчины остаются реки Андома, Молога, Юг, Двиница, Старая Тотьма, Кичменьга, Вага, Чагода, Кема, Куность, Андога, Кубена и Шекснинское водохранилище.

Кроме того, в Череповце уровень загрязнения воздуха оценен как повышенный, наблюдались разовые превышения максимальных разовых концентраций по диоксиду азота, сероуглероду, формальдегиду. Превышения уровня загрязнения атмосферного воздуха связывают с погодными условиями, неблагоприятными для рассеивания загрязняющих веществ. Значительную техногенную нагрузку создают предприятия металлургии и химической промышленности.

В Вологде признали загрязнение воздуха низким.