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Коронавирус Covid-19

Руководитель череповецкого моногоспиталя ушел на больничный повторно

"Нагрузка на персонал колоссальная", - заявлял ранее Андрей Погодин
Евдокия САХАРОВА
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Кадр из репортажа Первого канала

Кадр из репортажа Первого канала

Департамент здравоохранения области сообщил, что глава череповецкого коронавирусного моногоспиталя Андрей Погодин ушел на больничный. Теперь обязанности осуществляет его заместитель - Олег Тельтевской. Отдельно было подчеркнуто, что результатом нетрудоспособности врача стал не COVID-19.

Еще в октябре, после нескольких суток работы в "красной" зоне Андрей Михайлович перенёс гипертонический криз. Нагрузка на медиков с наступлением холодов лишь растет. Статистика по Вологодчине неутешительная: каждый день заболевает все больше вологжан, а медицинских работников - количество ограниченное.

В июне 2020 года президент наградил главврача череповецкого моногоспиталя Андрея Погодина и его заместителя Олега Тельтевского орденами Пирогова.