Руководитель череповецкого моногоспиталя ушел на больничный повторно

Кадр из репортажа Первого канала

Департамент здравоохранения области сообщил, что глава череповецкого коронавирусного моногоспиталя Андрей Погодин ушел на больничный. Теперь обязанности осуществляет его заместитель - Олег Тельтевской. Отдельно было подчеркнуто, что результатом нетрудоспособности врача стал не COVID-19.

Еще в октябре, после нескольких суток работы в "красной" зоне Андрей Михайлович перенёс гипертонический криз. Нагрузка на медиков с наступлением холодов лишь растет. Статистика по Вологодчине неутешительная: каждый день заболевает все больше вологжан, а медицинских работников - количество ограниченное.

В июне 2020 года президент наградил главврача череповецкого моногоспиталя Андрея Погодина и его заместителя Олега Тельтевского орденами Пирогова.