Опасности на дорогах: вологжан ожидают морозы и гололед

Погода согласно ВЦГМС

Метеорологи предупреждают жителей Вологодской области о потенциально опасной погоде. Как минимум до вечера 1 декабря на дорогах ожидается гололед. Кроме того, наступает календарная зима - ожидается похолодание.

Согласно информации из Вологодского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, осень оказалась в 2020 году теплее обычного. Теперь наступает зима: 1 декабря на большей территории области пройдет снег, в некоторых районах ожидается слабая метель.

2 декабря инициативу возьмет Сибирский антициклон, но до конца недели Вологодчина обойдется без существенных осадков. Температура ожидается устойчиво отрицательная, ночами до -10, -13 градусов, но не выше -2, -7.