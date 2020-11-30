Вологодский художник представил тактильную картину для слепых

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В областной столице 3 декабря откроется выставка тактильной картины «Старая Вологда» художника Евгения Курочкина, которую предоставила Вологодская областная картинная галерея. С рельефным панно можно будет познакомиться в Вологодской областной специальной библиотеке для слепых. Презентация пройдет в рамках Всероссийского фестиваля «Эстафета доброты – 2020».

Евгений Рафаилович - художник по дереву, мастер народных художественных промыслов Вологодской области. В его творчестве удивительным образом сочетаются различные виды резьбы, живописи, росписи и художественной обработки дерева. В панно «Старая Вологда» вологодский мастер передал образ уютной областной столицы в морозный зимний вечер.

Зрячим посетителям будут предоставлены очки, имитирующие различные нарушения зрения, сообщает сайт культуры в Вологодской области.