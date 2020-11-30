Вологжанам помогут психологи

- Фото: Правительство Вологодской области

В Вологодской области решили морально помочь пострадавшим из-за пандемии коронавируса. Губернатор региона Олег Кувшинников сообщил 30 ноября на оперативном совещании в правительстве, что запущена круглосуточная горячая линия психологической помощи.

— Важным аспектом в ситуации пандемии коронавируса является психологическая помощь родственникам умерших от COVID-19 в монопрофильных госпиталях, а также тем, кто испытывает тревогу, стресс, связанный с заболеванием новой коронавирусной инфекцией, — отметил глава.

В Череповце на базе благотворительного фонда «Дорога к дому» для всех вологжан организована линия психологической поддержки. Бесплатную квалифицированную помощь можно получить по номеру 8 800 201-26-26.