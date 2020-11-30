Вологжанин отказался возвращать кошелек пенсионерке

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В Вологде 44-летний местный житель отказался возвращать 69-летней пенсионерке ее кошелек. Женщина рассказала полицейским, что обронила свои сбережения по случайности, а когда вернулась на место, то увидела, что ее бумажник с 8 тысячами рублей взял неизвестный. На просьбу вернуть имущество законному владельцу ответил отказом.

Правоохранители посмотрели записи с камер видеонаблюдения и составили ориентировку на злоумышленника. Об это сообщила пресс-служба УМВД по Вологодской области. При задержании мужчина признался в содеянном. Объяснил, что деньги хотел потратить на себя, но не успел. Кошелёк с наличностью вернули пострадавшей.

Вологжанину грозит до 2 лет лишения свободы.