Собутыльник ограбил вологжанина прямо под камерами видеонаблюдения

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В Вологде правоохранители смогли схватить грабителя прямо по горячим следам. Противоправные действия произошли на улице Можайского. Пострадавший 24-летний мужчина пояснил, что выпивал с незнакомым мужчиной на улице. Однако, во время распития новый знакомый внезапно выхватил у него кошелек с 3 тысячами рублей из рук и скрылся. Вологжанин расстроился и позвонил в полицию.

Сотрудники правоохранительных органов изучили записи с камер видеонаблюдения и установили личность 41-летнего мужчины, который ранее был судим за аналогичные преступления. Близлежащую территорию начал обрабатывать наряд ППС - так грабитель был задержан. Кроме того, оказалось, что вологжанин не выполняет обязанности, установленные при административном надзоре. Его допросили и поместили в спецприемник. Ему грозит до 4 лет лишения.

Мужчина пояснил, что хотел продолжить выпивать без нового знакомого, а вот его деньги оказались очень даже кстати.