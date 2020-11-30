Директора вожегодской школы обвиняют в поддельных документах на школьный автобус

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СУ СК по Вологодской области сообщило о завершении расследования уголовного дела по обвинению директора вожегодской школы в использовании заведомо подложного документа.

Следствие предполагает, что в декабре 2018 года, обвиняемый без прохождения обязательного техосмотра школьного автобуса ГАЗ-322121, предъявил страховщику поддельную диагностическую карту. С помощью подложных документов обвиняемый получил страховой полис ОСАГО.

Директор школы признался, что когда срок действия диагностической карты истекал, он не смог найти станции ТО с лицензией поблизости. Зато в газете мужчина обнаружил объявление о прохождении техосмотра в Вологде без фактического предоставления автобуса. Так директор учебного заведения получил в областном центре подложный документ.

Обвиняемый попросил прекратить в отношении него уголовное дело и назначить штраф. Ранее к уголовной ответственности мужчина не привлекался, материального ущерба причинено не было, в содеянном - раскаялся.

На данный момент материалы дела отправлены в суд.