Вологжане смогут получить результаты ковидных тестов через Госуслуги

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30 ноября во время оперативного совещания в правительстве области губернатор Олег Кувшинников заявил, что вологжане теперь смогут узнавать результаты теста на короновирус онлайн. Код для сайта Госуслуг выдаст медик во время взятия мазка.

Алгоритм получения результата Фото: Правительство Вологодской области

Жители Вологодской области поголовно жаловались на то, что установленный Роспотребнадзором норматив в 48 часов на ответ не выполняется. Однако, 18 ноября президент России подчеркнул, что даже двое суток на тест - это недопустимо долго. Глава региона посетовал на ограниченное количество лабораторий, которые и так работают в круглосуточном режиме. Некоторые вологжане ждут результат несколько недель. Без отрицательного теста - не могут выйти на работу, в магазин, а без положительного - лечь в моногоспиталь. По словам властей, задерживающийся результат обычно отрицательный.

Будем надеяться, что теперь ситуация станет проще. По заявлению губернатора, информация о результате теста должна появиться на сервисе в течение двух дней.