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Коронавирус Covid-19

Вологжане смогут получить результаты ковидных тестов через Госуслуги

Пациенты не могли дождаться ответа врача и выйти на работу или лечь в моногоспиталь
Евдокия САХАРОВА
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30 ноября во время оперативного совещания в правительстве области губернатор Олег Кувшинников заявил, что вологжане теперь смогут узнавать результаты теста на короновирус онлайн. Код для сайта Госуслуг выдаст медик во время взятия мазка.

Алгоритм получения результата

Алгоритм получения результата

Фото: Правительство Вологодской области

Жители Вологодской области поголовно жаловались на то, что установленный Роспотребнадзором норматив в 48 часов на ответ не выполняется. Однако, 18 ноября президент России подчеркнул, что даже двое суток на тест - это недопустимо долго. Глава региона посетовал на ограниченное количество лабораторий, которые и так работают в круглосуточном режиме. Некоторые вологжане ждут результат несколько недель. Без отрицательного теста - не могут выйти на работу, в магазин, а без положительного - лечь в моногоспиталь. По словам властей, задерживающийся результат обычно отрицательный.

Будем надеяться, что теперь ситуация станет проще. По заявлению губернатора, информация о результате теста должна появиться на сервисе в течение двух дней.