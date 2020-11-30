Вологжанка убила сожителя ударом в пах

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В Вологде 26 ноября в квартире дома на улице Ананьинской от колото-резаного ранения паховой области скончался местный житель. 47-летний мужчина поссорился со своей сожительницей. Оба были пьяны. Вологжанка схватила нож и нанесла возлюбленному удар в пах. Скорую и полицию вызвала мать пострадавшего, она была дома во время конфликта.

Мужчина скончался до приезда медиков. На месте преступления обнаружены два ножа. Следователи зафиксировали следы. На данный момент выясняются подробные обстоятельства произошедшего.

Вологжанка призналась в содеянном во время допроса. Причин ссоры она не вспомнила из-за сильного опьянения. Подозреваемая заключена под стражу.