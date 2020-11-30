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Коронавирус Covid-19

309 новых случаев коронавирусной инфекции зарегистрировано на Вологодчине за сутки

Еще 8 человек умерло
Иван Чухнин
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Статистика по коронавирусной инфекции в регионе ухудшается.

Согласно данным сайта Стопкоронавирус.рф, на Вологодчине за сутки на 30 ноября подтвердили 309 новых случаев заражения, 8 человек умерло. Выздоровело - 38 человек. Вологодская область находится на 4 месте по распространению коронавирусной инфекции среди регионов Северо-Запада. Четверть всех погибших на Северо-Западе за сутки приходится именно на наш регион.

Всего с начала пандемии в регионе заболело 12176 человек, 10231 выздоровело, 152 человека погибло.