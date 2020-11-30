Задымление возникло в металлическом ангаре. Фото: ГУ МЧС по Вологодской области

В Вологде горела автомойка. Пожар начался в понедельник около 9 часов утра.

Как сообщили в областном управлении МЧС, 30 ноября поступило сообщение о пожаре по адресу: Вологда, улица Крюк, дом 3, автомойка. Тушить пожар выехали 6 единиц техники, 19 человек личного состава.

буквально за полчаса пожарные ликвидировали возгорание. По предварительным данным, пострадавших нет. Обстоятельства ЧП устанавливаются.

Предварительная причина - от работавшей в складском помещении печи загорелись дрова. затем огонь перешел на обшивку помещения.