Обиженный возлюбленной 50-летний вологжанин опубликовал ее голые фото в соцсетях

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Жителя Харовского района будут судить за нарушение конституционных прав его бывшей сожительницы. Следователи завершили расследование уголовного дела по обвинению 50-летнего мужчины в "Незаконном сборе и распространении сведений о частной жизни лица, составляющих его личную тайну, без его согласия" и "Незаконном проникновение в жилище, совершенном против воли проживающего в нем лица".

Инциденты произошли 31 марта - 1 апреля этого года. 36-летняя вологжанка написала заявление на бывшего 50-летнего любовника, который не смог смириться с расставанием и начал мстить. Мужчина трижды опубликовал на своей странице в социальной сети интимную фотографию пострадавшей. Изображение было сделано на его мобильный, еще когда пара была вместе.

Позже пьяный вологжанин и вовсе залез в дом к бывшей возлюбленной, так как не застал ее дома. Несмотря на запрет экс-любовницы появляться на ее пороге.

Теперь настойчивому кавалеру грозит штраф до 200 тысяч рублей, либо обязательные/принудительные работы, либо арест до 4 месяцев, либо лишением свободы на срок до 2 лет, сообщает пресс-служба СУ СК по Вологодской области.