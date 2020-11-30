У вологжанки вспыхнул компьютер

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В Вологде у местной жительницы сгорел ноутбук и стационарный компьютер. 46-летняя женщина осталась без техники.

Пожар произошел в минувшее воскресенье, в половину десятого вечера в одной из квартир пятиэтажки. Спасатели выехали по адресу Ярославская 16а. В ликвидации пожара на 5 этаже здания было задействовано 7 единиц техники и 20 человека личного состава.

В результате возгорания, помимо утраченных компьютеров, закоптилась стена и потолок комнаты. Специалисты назвали причиной пожара аварийный режим работы электрооборудования. Информация поступила из пресс-службы УМЧС по Вологодской области.