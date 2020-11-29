Прокуратура проверит шекснинскую колонию на коронавирус

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Вологодская областная прокуратура решила проверить Исправительную колонию №12 в поселке Шексна по жалобам о повальной эпидемии коронавируса. Родственники осужденных рассказали порталу ГородВо, что огромному числу больных не оказывают достаточную медицинскую помощь. При этом 13 ноября УФСИН по Вологодской области заявило, что в ИК-12 заболевших COVID-19 нет вовсе - то есть опровергло сообщения матерей заключенных.

Стало известно, что прокурорская проверка все-таки состоится - правда ее дата и перечень мест, куда проверяющие заглянут, известны заранее. В состав инспекции вошел руководитель регионального УФСИН. Планируется даже пообщаться с заключенными.

Исполняющий обязанности старшего помощника прокурора Вологодской области Василий Басалаев объяснил, что спецпрокурор проводит проверку каждый месяц, а областная прокуратура - по графику каждый квартал.