Более трех сотен вологжан заболели коронавирусом за минувшие сутки

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В Вологодской области статистика по смертности от коронавируса остается неутешительной. По состоянию на 29 ноября, за минувшие сутки погибло еще 9 вологжан. Череда смертей идет с 21 ноября - умирает от 4 до 10 человек ежедневно. Зато количество заболевших за сутки переступило новый рубеж: 301 пациент с подтвержденным диагнозом COVID-19. Сегодня выписали с больничного 179 вологжан. Подробную статистику по муниципалитетам перестали публиковать с 22 ноября, так как выявились серьезные расхождения в цифрах.

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Вологодская область занимает 6 место среди регионов России по коэффициенту распространения коронавируса, который сегодня равен 1,17. Это значение рассчитывается как соотношение числа заболевших за последние 4 дня к числу новых случаев за предыдущие 4 дня. Если коэффициент больше единицы, значит ситуация ухудшается.