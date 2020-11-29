В Вологде заливают каток Локомотива

Фото со страницы мэра

В Вологде заливают главный каток города на стадионе "Локомотив". Как сообщает ГородВо, изначально планировалось допускать лишь спортсменов, но после резонанса в соцсетях администрация города изменила свое решение.

Мэр Вологды сообщил, что при катании необходимо будет соблюдать рекомендации Роспотребнадзора. Для этого изменят расписание и ограничат единовременное количество человек на льду.

Сергей Воропанов посвятил вологжан в тонкости заливки льда. Оказывается, что по технологии используется вода разных температур: сначала холодная, потом разогретая до 60 градусов - для выравнивания. Чтобы получить 5 см льда, необходимо 6 суток работы.