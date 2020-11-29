На вологодских медиках испытают вакцину от коронавируса

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В Череповце 14 медиков привили от коронавируса вакциной Гам-КОВИД-Вак (торговая марка - «Спутник V»). Работники моногопиталя Череповецкой городской больницы испытают на себе препарат, разработанный центром имени Н.Ф. Гамалеи. Об этом сообщил Департамент здравоохранения Вологодской области.

Персонал красной зоны получит вакцину двукратно - повторно через 3 недели. Стало известно, что в добровольных испытаниях приняли участие череповчане от 18 до 60 лет. До этого медики подписали согласие на процедуру и сдали анализ на антитела. Сейчас на очереди стоят сотрудники моногоспиталя на базе Череповецкого роддома и работники моногоспиталей города Вологды.

Департамент здравоохранения сообщил, что массовую вакцинацию не стоит ожидать раньше весны. Препарат «Спутник V» не содержит самого коронавируса, поэтому заболеть им или заразить окружающих – невозможно. Вакцина прошла предрегистрационные клинические испытания и получила временную регистрацию до 1 января 2021 года. Сейчас идет третья, пострегистрационная фаза испытаний на добровольцах.

Министр здравоохранения заявил, что вакцины от коронавируса будут бесплатными для россиян. Сами разработчики считают препарат надёжным, т.к.«Спутник V» разработан на существующей хорошо испытанной платформе. Согласно промежуточным испытаниям, эффективность вакцины составила 95%. Однако, в том числе и научных кругах, успешность столь быстрой разработки препарата ставится под сомнение.