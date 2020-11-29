На Вологодчине разыскивается подозреваемый в убийстве

Разыскивается 40-летний Дмитрий Александрович Просворнин Фото: пресс-служба УМВД России по Вологодcкой области

В Вологодской области правоохранители разыскивают 40-летнего мужчину, подозреваемого в убийстве. Дмитрий Александрович Просворнин - житель села Шуйское Междуреченского района.

Об этом сообщила пресс-служба УМВД Вологодской области. Изначальная информация поступила от МО МВД России "Грязовецкий". Вероятно, что именно там было совершено преступление.

Разыскиваемый на вид лет 40, плотного телосложения. Рост около 165 см. Был одет в камуфлированный костюм. Может иметь с собой рюкзак.

Имеющим информацию о местонахождении подозреваемого, просят позвонить по телефонам 8 (81755) 2-22-88, 112, 02.