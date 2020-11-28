В Вологде пропала 11-летняя школьница Люба

Фото: ПСО "Ты не один"

В Вологде ищут 11-летнюю школьницу. Люба Юхимчук исчезла 27 ноября 2020 года, об этом сообщает поисково-спасательный отряд "Ты не один".

Рост девочки около 143 сантиметров, она темноглазая и темноволосая, одета была в черную куртку до пояса. Возможно, девочка была одета в темно-синюю куртку с молниями по бокам по всей длине или же куртку защитного цвета. Девочка была без шапки.

Любовь Сергеевна может находиться в микрорайоне Заречье. Все, кто видел ребенка, располагает информацией о местонахождении или готов помочь с поисками, просьба связаться с волонтерами ПСО по телефону 89115056898 или с полицейскими по номеру 102.