В Череповецком районе в сгоревшей иномарке погиб молодой мужчина

В Череповецком районе мужчина заживо сгорел в салоне иномарки "Дэу Матиз". Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Вологодской области, ЧП случилось в селе Воскресенское Череповецкого района. Звонок о пожаре раздался около 4 часов утра. На месте пожарные увидели горящий автомобиль, внутри находился человек. Помочь ему было нельзя. Автомобиль был полностью уничтожен огнем. Погибшим оказался 34-летний мужчина. Причиной ЧП стала неисправность машины или же неосторожное обращение с огнем со стороны погибшего. Автомобиль принадлежал женщине 1961 года рождения. На пожар выезжали 4 человека личного состава и 3 единицы спецтехники.