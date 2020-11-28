Под Вологдой легковушка протаранила джип

В Вологодском районе 28 ноября рано утром на 3-м километре Старомосковского шоссе в направлении Надеево случилось ДТП, сообщает пресс-служба УМВД России по Вологодской области.

По предварительной информации, 24-летний водитель "Хендай Солярис" двигался со стороны Надеево. Он не рассчитал скорость движения, которая соответствовала бы погодным и дорожным условиям. Автомобиль вынесло на встречку. Там двигалась джип Шевроле под управлением мужчины 1979 года рождения.

В результате столкновения пострадал 23-летний пассажир легкового автомобиля и водитель. От госпитализации они отказались.