В Харовске в ДТП пострадали четверо подростков

Автомобиль вылетел с дороги на улице Менжинского. Фото: пресс-служба УМВД России по Вологодcкой области

Машина с подростками вылетела с дороги. ДТП произошло в Харовске на улице Менжинского. Пострадало четверо человек. Автомобиль ВАЗ 2114 от еще одного переворота задержал забор.

Авария произошла 27 ноября в 10:55. За рулем находился 18-летний водитель. Он не учёл погодные условия - снежный накат. Машина потеряла управление и на скорости вылетела с дороги. Ее перевернуло, автомобиль задержал забор - техника буквально встала на попа.

Водитель ВАЗа и три несовершеннолетних пассажира: двое подростков 16 лет и один - 17 лет, получили травмы. Их госпитализировалив райбольницу. 16-летний юноша находится в тяжелом состоянии, сообщает областное УМВД.