Маленький мальчик помог изобличить вора из магазинной камеры хранения

Малыш рассказал, кто украл вещи из камеры хранения в вологодском супермаркете "Магнит". Он рассказал об этом потрясенным посетителям магазина.

Как сообщили в городской прокуратуре Вологды, инцидент произошел в июне 2020 года.

В супермаркет «Магнит» на улице Текстильщиков пришло семейство — мама с малышом и ее 31-летний брат.

Женщина оставила родственников у входа, а сама отправилась делать покупки. Родственники у ящиков для хранения личных вещей покупателей не остались без дела.

Мужчина на глазах малыша вскрыл ключом от пустой ячейки соседний ящик, забрал оттуда вещи и удалился.

О хищении вещей сообщил его племянник - он громко рассказал о воровстве своей вернувшейся маме и всем, кто был в магазине. На место вызвали полицейских. Они задержали преступника. Размер ущерба составил чуть более 1 000 рублей.

Суд назначил вору наказание в виде 8 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год. О награде молодому помощнику силовикам прокуратура не сообщает.