В Череповце суд оштрафовал мужчину за незаконную рекламную конструкцию

Фото: пресс-служба судов Вологодской области

Суд оштрафовал череповчанина за незаконную установку рекламной конструкции. Мужчина установил рекламную конструкцию без предусмотренного законодательством разрешения на ее установку и эксплуатацию.

Тем самым он нарушил п. 9 ст. Федерального закона от 13.03.2006 г. № 38-Ф3 «О рекламе». Нарушение было выявлено 17 сентября 2020 года.

В судебном заседании череповчанин вину признал.

Мировой судья назначил ему наказание в виде административного штрафа в размере 1000 рублей.