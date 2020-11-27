В Вологде на стоянке загорелась иномарка

- Фото: ГУ МЧС по Вологодской области

В Вологде на стоянке начала гореть иномарка. ЧП случилось 26 ноября в 17 часов.

"Шевроле Лачетти" 2007 года выпуска загорелась на улице Преображенского, на охраняемой стоянке возле дома 14-а. Автомобиль принадлежит женщине 1980 года рождения. Она утром оставила автомобиль на стоянке и отправилась на работу.

В 17:00 коллеги сообщили, что из моторного отсека ее автомобиля идет дым. Причина - аварийный режим работы узлов и агрегатов. Огнем повреждены пластиковые изделия моторного отсека и электропроводка. ЧП пришлось ликвидировать пожарной бригаде.