41% всех погибших от COVID-19 вологжан приходится на эту неделю

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В Вологодской области продолжается череда смертей от коронавирусной инфекции. На этой неделе погибло 52 человека, согласно официальной статистике. С начала пандемии скончались 126 вологжан.

Статистика согласно Яндексу

По состоянию на 27 ноября, за минувшие сутки выявлен 261 заболевший, 207 пациентов выписано с больничного. На Вологодчине на 100 тысяч человек приходится 960 зараженных, умирают 11. Всего активных случаев 1363. Сделано 4177 тестов.

Статистика с сайта стопкоронавирус.рф

Вологодская область сегодня находится на втором месте в России после Санкт-Петербурга по распространению коронавируса, коэффициент равен 1,30.