Вологодские туристы остались без "Капитана "Артюшина"

Фото со страницы мэра

Вологодские туристы остались без теплохода "Капитан Артюшин". Этим летом он затонул в центре города, затем его подняли и отбуксировали в док.

Иск в суд подала Вологодская транспортная прокуратура, действуя в интересах безопасности граждан.

Напомним, 22 августа на борту находилось 15 человек, судно пошло на дно у Соборной горки, к счастью, все туристы остались живы.

При проверке вскрылись многочисленные нарушения: капитан не имел права управлять судном, а сам теплоход не был зарегистрирован. Еще в 2018 году владельца судна не раз наказывали: судно, рассчитанное на 12 человек, брало на борт в два с лишним раза больше людей. Судно не было укомплектовано в достаточной мере спасательными средствами, не проводились обязательные инструктажи.

Как сообщает портал «Город Во» со ссылкой на Северо-Западную транспортную прокуратуру, по иску прокурора Вологодский городской суд запретил эксплуатацию судна «Капитан Артюшин» до его регистрации в Государственном судовом реестре и получения соответствующих документов.

Кроме того, материалы прокурорской проверки для решения вопроса о возбуждении уголовного дела направлены в следственные органы.