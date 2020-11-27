В Череповце осудили местного жителя, покусившегося на полицейского

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В Череповце суд вынес решение по делу о нападении на полицейского. Как оказалось, правоохранители частенько страдают укусов.

27-летний местный житель признан виновным в применении насилия в отношении представителя власти. Инцидент произошел в конце июня этого года, вечером. Нетрезвый мужчина был найден полицейскими на проспекте Строителей. Череповчанин был очень недоволен тем, что его доставили в отдел для составления протокола. Он выразил свое отношение укусом.

Суд назначил кусаке 1 год 8 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком в 1 год 8 месяцев.