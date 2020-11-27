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Общество

В Вохтоге осветили ЖД переход, на котором погибли трое школьников

Дети не заметили поезд, идущий за другим
Евдокия САХАРОВА
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Уполномоченная по правам ребенка в Вологодской области заявила, что на железнодорожном переходе на станции Вохтога в Грязовецком районе установлено освещение. В конце октября там за раз погибли трое подростков, а еще через неделю - 23-летний местный житель. Поселок разделен железной дорогой, люди часто перебегают пути в неположенном месте.

Омбудсмен сообщила, что в ближайшие три года переход собираются оборудовать световой и звуковой сигнализацией, которая в автоматическом режиме будет оповещать о приближении поезда.