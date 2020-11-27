В Вологодской области женщина попала под поезд

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В Харовске под поезд попала местная жительница. Женщина переходила пути перед идущим составом.

Об этом сообщает линейный отдел транспортной полиции. ЧП произошло в черте города - Харовск вытянут вдоль железной дороги примерно на два километра, при этом там организованы лишь два автомобильных и пешеходных перехода.

ЧП случилось на 586 километре перегона Харовская — Пундуга. Женщина от удара погибла на месте. Полицейские установили личность погибшей — ею оказалась 58-летняя жительница райцентра.

Установлено, что она переходила железнодорожное полотно, не убедившись в отсутствии проходящих поездов. Машинист грузового поезда подавал звуковые и световые сигналы, применил экстренное торможение, но трагедии избежать не удалось.