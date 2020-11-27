Новый год к нам приходит: в Вологде открывают елочные базары

-

В Вологде с 15 декабря откроют 19 елочных базаров. Всего городские власти заключат 45 договоров с предпринимателями. На сегодняшний день подписано 13 контрактов, бизнесмены заняли шесть адресов: Конева, 6, Ленинградская, 134, перекресток Псковская-Ленинградская, Текстильщиков, 13, Торговая площадь и площадь Чайковского.

Заявки продавцы могут подать через Госуслуги. Их рассмотрят в течение 5 дней. Телефон для справок 72-46-49, - сообщает Департамент экономического развития Вологды.

Предприниматели должны при себе иметь порубочные билеты - будут проводиться рейды. Незаконная рубка наказывается штрафом от 3 до 4 тысяч рублей.