На Вологодчине назвали лучшего спасателя

Денис Теплов, спасатель АСУНЦ "Вытегра" Фото: ГУ МЧС по Вологодской области

В Вологодской области ГУ МЧС определило победителя регионального этапа Всероссийского фестиваля по тематике безопасности и спасения людей «Созвездие мужества». Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

В номинации «Лучший спасатель МЧС России» лучшим по области стал Денис Теплов, спасатель АСУНЦ "Вытегра". "Быть спасателем — это любая помощь, в любой жизненной ситуации, на улице, дома, везде и всегда", - рассказал о своих жизненных принципах вологжанин.