Вологжанка стала победительницей агромарафона

Фотография предоставлена ВГМХА

Вологжане поздравляют студентку-землячку: третьекурсница Вологодской ГМХА, с факультета ветеринарной медицины и биотехнологий Ангелина Никерова стала первой в онлайн-марафоне «АгроПрофи». Девушка победила в номинации «ЗооПрофи».

Конкурс организован Российским союзом сельской молодежи при поддержке Минсельхоза России. Чтобы войти в девятку финалистов, пришлось снять видео о научных достижениях, полученном опыте и профессиональных планах.

Вологжанка летом прошла практику на свиноводческом предприятии в Тверской области и была акушером, осеменатором, помощницей зоотехника и ветеринара.